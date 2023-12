'Cerco' de jogadores do Manchester City a árbitro vale multa de 139 mil euros

A Federação Inglesa de Futebol multou o Manchester City em 120 mil libras (cerca de 139 mil euros) depois de vários jogadores dos citizens terem cercado o árbitro Simon Hooper no jogo entre a equipa de Guardiola e o Tottenham, a 3 de dezembro.O jogo, que acabou empatado, teve um final polémico na. Simon Hooper deu a lei da vantagem depois de Emerson Royal cometer falta sobre Haaland, o avançado assistiu Jack Grealish, que já ia isolado para a baliza de Vicario quando o árbitro inglês interrompeu o lance. Os jogadores do Manchester City ficaram insatisfeitos e cercaram Simon Hooper para protestar. Haaland e Bernardo Silva foram dos mais inconformados com a decisão."O Manchester City foi multado em 120 mil libras depois de os seus jogadores terem rodeado um árbitro no jogo da Premier League contra o Tottenham Hotspur, no dia 3 de dezembro. O Manchester City admitiu que não conseguiu garantir que os seus jogadores não se comportassem de forma imprópria durante o minuto 94. Uma Comissão Reguladora independente impôs esta sanção na sequência de uma audiência".