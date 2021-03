City pode tornar Haaland no jogador mais bem pago em Inglaterra: 703 mil euros por semana

O jornal inglês 'The Sun' avança esta quarta-feira que o Manchester City pode tornar Erling Haaland no jogador mais bem pago de sempre na Premier League. Os citizens querem a jovem estrela do Borussia Dortumund, que pretende um salário a rondar os 703 mil euros... por semana!





O avançado norueguês, de 20 anos, teria à sua espera um contrato de cinco anos, com um custo total a rondar os 351 milhões de euros.O PSG é o único clube que pode aproximar-se destes valores. O City, avança ainda o mesmo jornal, está desesperado para garantir um bom avançado, depois de ter anunciado a saída de Sergio Agüero no final da época.Pep Guardiola é apreciador das qualidades de Harry Kane, mas os citizens consideram que a saída do internacional inglês do Tottenham seria muito complicada.E Messi, segundo avança o 'Sport' em Espanha, saiu das cogitações do clube inglês, que acredita que o jogador acabará por renovar com o Barcelona.Por isso as atenções estão centradas em Haaland, que tem tido um percurso ascendente no Borussia Dortmund.