Contratação do Manchester City segue em alta: hat-trick em 29 minutos para Álvarez

O Manchester City garantiu, ainda em janeiro, a contratação de mais uma jovem promessa do futebol internacional. Júlian Álvarez, avançado de 22 anos é figura destacada no River Plate, foi contratado por 20 milhões de euros mas vai continuar na Argentina até ao verão... e o clube agradece.Num jogo a contar para o campeonato argentino, o River Plate começou a perder frente ao Patronato com um auto-golo de Paulo Díaz ao minuto 6. Ainda na primeira parte, Julian Álvarez empatou o jogo, aos 21 minutos, e carimbou a reviravolta aos 31'. A segunda parte abriu com novo golo de 'La Araña', aos 50 minutos, fechando um hat-trick em 29 minutos de jogo.Noite de sonho para o avançado argentino que apontou os primeiros golos desde que faz parte do Manchester City. Aos 79', o ex-portista Quintero fechou o resultado em 4-1. Depois do jogo, na 'flash', Álvarez dividiu os méritos entre os seus companheiros de equipa. "Chego aos golos graças aos meus companheiros. São eles que fazem as assistências. Trabalhamos em equipa para chegar aos golos, sejam de quem forem, sempre juntos", disse o avançado.Aos 22 anos, 'la Araña' já conquistou o campeonato argentino, a Taça da Argentina, a Taça Libertadores e a Recopa Sul-americana. Internacional pela seleção principal argentina, Álvarez fez parte do grupo que conquistou a Copa América em 2021.