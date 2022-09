Cuidado com o craque: Haaland vai para a seleção com fisioterapeuta do Manchester City atrás

A imprensa inglesa revela esta terça-feira que o Manchester City enviou um membro da sua equipa médica para acompanhar Erling Haaland por estes dias na seleção da Noruega. Trata-se de Mario Pafundi, fisioterapeuta que vai seguir bem de perto a condição física do jovem avançado, uma das 'joias da coroa' dos citizens.O selecionador Stale Solbakken confirmou a presença de Pafundi na concentração da equipa, que se prepara enfrentar a Eslovénia e a Sérvia na Liga das Nações.A ideia é que o fisioterapeuta mantenha com Haaland a rotina que tinha no Etihad Stadium, de modo a evitar lesões. O avançado, de 22 anos, sofreu várias mazelas na última época, quando ainda se encontrava ao serviço do Borussia Dortmund, situação que a equipa técnica de Pep Guardiola quer evitar a todo o custo, ou não fosse Haaland responsável por 14 golos dos citizens esta temporada.Esta não é a primeira vez que o Manchester City envia elementos da sua equipa médica com jogadores para as seleções. Chegou a fazê-lo com o belga Kevin De Bruyne e com o argentino Sergio Aguero no passado.