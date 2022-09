Das mil calorias ao pequeno-almoço às sessões de fisioterapia: Rúben Dias conta como se mantém em forma

Rúben Dias chegou à Premier League e não tardou a mostrar que é um dos melhores centrais do Mundo. Logo na primeira época foi eleito o melhor jogador do campeonato e é um dos homens de maior confiança de Pep Guardiola no Manchester City. Numa entrevista ao site 'Sport Bible' o internacional português revela alguns dos segredos que lhe permitem manter-se sempre a um nível altíssimo, destacando a alimentação, o descanso e a recuperação.Rúben Dias é uma pessoa de rotinas. Acorda todos os dias às 7h30 depois de oito horas de sono e 'ataca' o pequeno almoço: uma omoleta, torradas com abacate, salmão fumado e muita fruta. "Quanto mais cores, melhor", explica o português. Segue-se uma dose de gengibre, que ajuda no processo anti-inflamatório, e colagénio, para prevenir lesões."Também bebo sumo de laranja, mas nem sempre porque gosto de variar entre iogurte e outros sumos naturais. Tem de ser tudo natural, esse detalhe é importante. Estes são os sacrifícios que têm de ser feitos", acrescenta.Ao todo Rúben Dias ingere mil calorias pela manhã. Por volta das 8h15 sai de casa e ruma às instalações do Manchester City, onde realiza os habituais tratamentos com a equipa médica do clube. Muitas vezes é o primeiro a chegar. "Preparo tudo o que tenho de fazer com cuidado. O meu horário gira em torno do que tenho de fazer, não tem nada a ver com o facto de ser o primeiro a chegar. Claro que quando se chega cedo acaba-se por ser um exemplo para os outros, mas precisamos de estar em forma."Assim que chega ao centro de treinos do City, Rúben Dias concentra-se nos tratamentos que tem de fazer, antes do treino, agendado para as 11 horas. "Acredito que podemos evitar lesões recorrendo à fisioterapia, na minha opinião temos de ser proativos e não apenas reativos e agir apenas quando as coisas acontecem."O objetivo é estar preparado quando a fadiga chegar. "Com jogos a cada três dias sentimo-nos cansados. Mas há um certo ponto em que chagamos ao topo da montanha e deixamos de estar cansados. E então continuamos. Essencialmente, tento chegar ao um nível onde possa superar o cansaço que possa vir a ter."