«Doces e Hannah Montana»: amigo revela os segredos de Haaland quando ainda era miúdo

Se agora Haaland pratica um estilo de vida rigoroso e uma alimentação 'à Hannibal Lecter' , aos 15 anos a 'receita' era bem diferente. "Era doces e Hannah Montana", como conta Magnus Lundal, que dividiu quarto com o avançado do Manchester City na seleção sub-15 da Noruega."Entrei no elevador, atrasado para uma reunião de equipa, e lá estava o Haaland a pedir para fechar o elevador rapidamente, antes que os treinadores o vissem com o saco de gomas. Ele via Hannah Montana sem achar nada constragedor ne ria-se imenso", refere Magnus Lundal à 'TV2' do país nórdico que contou como era Haaland em tempos de miúdo.Magnus Lundal nunca imaginou ver Haaland a chegar à Premier League e bater o recordes. "O Erling é uma pessoa muito simpática e divertida. É engraçado ver que se tornou um dos melhores jogadores do mundo", acrescenta.