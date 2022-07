Dono do Manchester City compra iate maior que o estádio dos citizens

O xeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan, dono do Manchester City, não olha a gastos no que toca aos citizens, mas também não poupa no que diz respeito a gastos pessoais.O magnata árabe - que esta época já 'ofereceu' a Pep Guardiola Erling Haaland e Julián Álvarez - comprou um luxuoso iate, avaliado em 599 milhões de dólares (cerca de 588 milhões de euros), que é maior do que o Etihad Stadium, o estádio dos citizens.A embarcação tem 160 metros de comprimento, ao passo que a casa do City mede 'apenas' 105 metros.O iate - que se chama 'Blue' - tem 40 camarotes e pode albergar 48 pessoas. Está dotado de dois heliportos, piscina, ginásio e sala de massagens...