Ederson: «90% dos jogos não toco na bola e fico cansado»

O Manchester City divulgou o documentário sobre a despedida de Fernandinho e já circulam excertos nas redes sociais. Num deles, o antigo capitão do City está a conversar com os compatriotas Kayky e Ederson e o tema é, precisamente, o guarda-redes. Mais precisamente, o frio que Ederson tem quando está menos em ação em campo. Kayky chega a referir o jogo com o Sporting na Liga dos Campeões."Tenho de ficar concentrado e comunicar. Fico cansado... 90% dos jogos fico cansado", atirou Ederson bem-disposto. Kayky e Fernandinho apontam de imediato a força mental do guarda-redes ex-Benfica.