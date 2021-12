Ederson: «Bernardo Silva é um dos cinco melhores do Mundo»

Bernardo Silva está em grande forma no Manchester City. E se Guardiola já falou do internacional português como "o melhor jogador da Premier League" , agora foi a vez de Ederson, em declarações ao próprio clube, não poupar nos elogios, ao colocar o médio formado no Benfica no topo do futebol mundial e compará-lo a... Messi."Na minha opinião, Bernardo está entre os cinco melhores jogadores do Mundo. Tem um talento incrível", exclamou o guarda-redes, também com passado ligado às águias. "Ele é baixo, mas é impossível tirar-lhe a bola. Quando joga, lembra-me um pouco Messi. Obviamente são jogadores diferentes, mas tem características parecidas", frisou Ederson."Tem mostrado o talento incrível que tem nos últimos jogos. Não posso dizer nada negativo sobre ele. Espero que possa ficar no Manchester City por muitos anos pois é um prazer vê-lo jogar", afirmou.O próximo desafio da formação de Ederson, Bernardo, Cancelo, Rúben Dias e companhia é já este sábado, frente ao Watford, para a 15ª jornada da Premier League, onde os citizens ocupam o segundo lugar, com 32 pontos, a um do líder Chelsea.