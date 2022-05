Ederson conquista o prémio 'Golden Glove' da Premier League pelo terceiro ano consecutivo

Ederson Moraes conquistou este domingo, e pelo terceiro ano consecutivo, o prémio 'Golden Glove' [Luvas de Ouro, em inglês] da Premier League, depois de concluir a temporada 2021/22 sem sofrer golos em 20 dos 38 jogos disputados no campeonato inglês.

Esta é uma distinção que o ex-guarda-redes do Benfica partilha com o compatriota Alisson, que manteve a baliza do Liverpool inviolável no mesmo número de jogos.





Recorde-se que o 'Golden Glove' é um prémio atribuído ao guarda-redes que teve mais 'clean sheets' na Premier League durante a temporada.