Ederson disse a Rodri como bater Lloris através do 'pombo-correio' Bernardo Silva

Estava tudo a zeros no Manchester City-Tottenham quando os citizens têm, aos 23 minutos, a primeira grande ocasião de golo na partida através de um penálti que é assinalado sobre após falta de Pierre-Emile Hojbjerg sobre Gündogan na grande área dos spurs.

Rodri, jovem médio espanhol de 24 anos, foi o escolhido por Pep Guardiola para executar o lance dos onze metros e teve direito a indicação especial. Segundos antes do camisola '16' dos citizens bater, Ederson arrancou desde a baliza, chamou Bernardo Silva e fez do português um autêntico 'pombo-correio', utilizando-o para dizer a Rodri para onde bater o penálti.

No final da partida, Rodri confirmou que o ex-guardião do Benfica deu-lhe alguns conselhos, afirmando que decidiu ignorá-los e bater 'à sua maneira'. "Os guarda-redes conhecem-se uns aos outros, o Ederson disse-me para onde eu deveria bater [o penálti] mas eu não ouvi! Estava confiante em bater da forma como eu queria. No final, estávamos todos a rir no balneário. O próximo penálti de certeza que serei eu a bater", revelou.