Ederson: «FC Porto? Vai ser um jogo normal. Especial era se fosse frente ao Benfica»

Ederson regressa ao Dragão, casa que bem conhece dos tempos que defendia as cores do Benfica. O agora guarda-redes do Manchester City antevê um jogo difícil frente ao FC Porto amanhã, encontro da 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, e sublinha que continua a acompanhar o campeonato português.





Vai ser um jogo normal para mim, especial era se fosse frente ao Benfica. Mas vai ser um jogo difícil, jogar no Dragão é sempre difícil. Conheço bem a equipa do FC Porto. Sem adeptos, é mais difícil para qualquer equipa. Sou muito grato ao Rio Ave, ao Benfica e ao Ribeirão também, clubes onde pude crescer profissionalmente e como pessoa também. Fiz muitos amigos e acompanho muito o futebol português, sobretudo o Benfica e o Rio Ave. Espero que façam um belo campeonato.É um ótimo guarda-redes, experiente, traz muitas coisas boas à equipa do FC PortoFiquei muito preocupado porque estava a ver o jogo e joguei com o Raul no Benfica. Foi um choque casual, são lances difíceis na face em que todo o cuidado é importante. A face é frágil e requer atenção. Com qualquer pancada forte na cabeça eu defendo que deva haver substituição. No jogo, com o corpo quente, até pode dar para pensar que se está bem mas depois, mais tarde e a frio, é que vêm as consequências. Espero que ele recupere depressa para voltar a competir