Ederson 'pede' para jogar no lugar de De Bruyne: «Não vai mudar em nada a equipa!»

É conhecida a qualidade e confiança que Ederson tem a jogar com a bola nos pés, seja na hora de meter a bola 'redondinha' nas reposições, como também a controla-la e até a fintar oponentes. Aos meios de comunicação do clube, o brasileiro assumiu o desejo de jogar mais à frente e até 'ameaçou' um colega de equipa de lhe roubar o lugar...





"Não entraria de avançado. Se entrasse seria para o meio campo. No lugar do Kevin [de Bruyne]. Se fosse para escolher, se me pedissem para jogar um pouco, eu diria 'Tira o De Bruyne e mete-me a mim!' Não vai mudar em nada a equipa!", atirou o guarda-redes, à City TV.Ederson reafirmou ainda a sua vontade de um dia bater um penálti pelo Man. City e, por isso, não deu dicas na hora de apontar a estratégia para quando tal suceder. "Se o jogo estiver 0-0 a pressão será maior. Num desempate também. Mas se estás a ganhar por 3-0 e há um penálti, aí estás mais relaxado. Mas não sei como bateria, nem posso dizê-lo. Nunca bati nenhum e não quero dar dicas aos adversários. Espero que um dia aconteça e aí veremos".