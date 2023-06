Ederson: «Quero muito que Bernardo Silva fique no Manchester City»

Ederson Moraes não escondeu o facto de gostar de partilhar o balneário do Manchester City com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, apesar de os dois internacionais por Portugal terem feitios completamente diferentes. Sobre o criativo, fundamental na época de sucesso dos citizens, o guardião brasileiro assumiu que não quer vê-lo sair do clube.





"O Bernardo é muito querido por todos. É um brincalhão com quem todos gostam de brincar. O Rúben é mais sério e com postura, mas na festa perdeu um pouco a postura [risos]. É muito bom dividir o balneário com eles nestes seis anos de muitas conquistas. Com o Rúben foi um pouco menos tempo, mas é ótimo estar com eles no Manchester City, depois de ter partilhado tempo com eles também no Benfica. Estou muito contente com a trajetória deles", começou por dizer, em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio José Alvalade após o particular entre Brasil e Senegal, continuando: "Quero muito que o Bernardo fique no Manchester City. Basta ver os últimos jogos dele. O que ele faz é brilhante. É muito difícil ver um jogador fazer o que ele faz. Tem uma qualidade tremenda"."Deve estar quase decidido. O presidente [da CBF] sabe quem quer e a nós só nos resta dar o melhor dentro do campo", terminou.