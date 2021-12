Ederson recorda golo do Benfica que inspirou Guardiola

A assistência magistral de Ederson que 'deu' a vitória ao Manchester City A assistência magistral de Ederson que 'deu' a vitória ao Manchester City

Agüero começou goleada com assistência de... Ederson

Grande passe do guarda-redes brasileiro

O segundo episódio do documentário do Manchester City sobre Ederson aborda a passagem do guarda-redes por Portugal e a transferência para Inglaterra. Uma das histórias é protagonizada por Pep Guardiola nos primeiros dias do brasileiro no novo clube."O meu sonho era jogar na Premier League e esta era a oportunidade de realizar o meu sonho. O meu primeiro dia foi muito tranquilo. Pep explicou por que me tinha contratado e o que poderia acrescentar à equipa. Depois mostrou uma assistência que fiz para o Raul Jiménez pelo Benfica. Foi um pontapé de baliza - joguei direto para a grande área do adversário - ele ganhou, chutou por cima do guarda-redes e cabeceou. Quando Pep mostrou o vídeo para a equipa na reunião, todos se viraram para olhar para mim. Pep disse: ‘Vamos treinar isso hoje’. Criou um burburinho ver até onde eu conseguia chutar a bola", recordou Ederson em declarações reproduzidas pelo site do Manchester City.Dito e feito. "Aquecemos e fomos para o campo. Começámos a treinar e no meu primeiro chuto coloquei a bola para o Kun [Aguëro], direto para a outra área. Eles ficaram tipo... 'O quê? Eu disse: 'vocês não viram nada ainda! E o resto é história!", acrescentou Ederson.O brasileiro trocou o Benfica pelo Manchester City em 2017 e, entretanto, já repetiu as assistências para golo.