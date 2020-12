Ederson revela segredo do forte pontapé: «Muito cuscuz com ovo na infância»

Para lá de ter recordado a 'briga' com o Benfica por conta da nega das águias em libertá-lo para ir aos Jogos Olímpicos, Ederson lembrou ainda ao canal de youtube 'Pilhado' os episódios que viveu no Manchester City à conta da sua compleição física. E no registo há já uma luta com... Yaya Touré.





"É o jogador mais brincalhão... Um dia estávamos a brincar no balneário, tinha essa liberadade com ele porque gostamos um do outro. Uma vez, acabámos por nos pegar, fiz-lhe um mata-leão e ele... 'pára, pára'...", lembrou o brasileiro, motivando uma reação do youtuber - "Cara, ele grande!". Aí, Ederson seguiu na brincadeira... "Ele também está velho já. A idade pesa um pouco."Se o tema é 'porrada' há um jogador que foge sempre: Gabriel Jesus. "É que nem Coca Cola, só agita! Vou para cima dele e ele 'não, não, há jogo importante'. Num dia em que o apanhar menos stressado ele vai ver", atirou entre risos.A finalizar, Ederson revelou o segredo para a sua superior capacidade para colocar a bola de forma longa no ataque. "Foi muito cuscuz com ovo na infância. O Júlio [César] uma vez perguntou à minha mãe qual era o segredo e ela disse: 'muito cuscuz'".