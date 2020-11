Ederson: «Sou o melhor a bater penáltis, mas não me escolhem...»

Na conferência de imprensa de lançamento do FC Porto-Manchester City, Ederson abordou a sua capacidade de jogar com os pés, concretamente o aspeto de conversão de penáltis.





"Faltas não treino, treino mais penáltis. Quando jogava no Ribeirão, batia algumas faltas quando o treinador me mandava, mas essa época já passou. A equipa tem bons batedores. Nos penáltis, eu sou o melhor batedor mas eles não me escolhem para bater [risos], mas tudo bem. O mais importante é a equipa conseguir fazer golos e ganhar jogos", afirmou.Ederson recordou ainda o seu trajeto de evolução desde que ingressou nos citizens, em 2017/18. "Sinto que evoluí muito desde que cheguei ao City, principalmente ao treinar com Pep Guardiola. É um treinador que tira o máximo dos seus jogadores. O meu estilo de jogo tem grande impacto na equipa, sou muito procurado a jogar quando a equipa está sob pressão e essa é uma das minhas responsabilidades. Se cometes um erro pode dar em golo, mas estou preparado para qualquer tipo de situações. Quando acerto tudo bem, quando corre mal tens de ser mentalmente forte e saber lidar com isso", afirmou.