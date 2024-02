Espanhóis dizem que João Cancelo não vai continuar no Manchester City

Parece ter chegado ao fim o percurso de João Cancelo no Manchester City. Segundo avança esta terça-feira o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o clube inglês já decidiu que irá negociar o passe do lateral-direito internacional português, que tem contrato com os citizens até junho de 2027, deixando-o assim mais perto de poder reforçar o Barcelona a título definitivo no final da época.

De acordo com a mesma publicação, o Manchester City já definiu que o futuro do defesa luso não passará pelo Etihad Stadium, e muito terá a ver com a relação que João Cancelo tem com Pep Guardiola, técnico que pela segunda temporada consecutiva abriu mão do jogador. Em 2022/23, o lateral formado no Benfica teve emprestado na segunda metade da época ao Bayern Munique, clube pelo qual conquistou uma Bundesliga, tendo apontado um golo e somado seis assistências em 21 jogos disputados.

Este é um cenário que favorece o Barcelona, que está disposto a abrir os cordões à bolsa para tentar fechar a contratação definitiva do jogador. Nesse sentido, Jorge Mendes, empresário de João Cancelo, já estará em cena para tentar finalizar um acordo que possa beneficiar os dois clubes, nomeadamente Manchester City e Barcelona.