Estátua de Haaland era tão "feia" que... acabou por ser roubada

Erling Haaland viu o seu nome entrar diretamente para uma posição de topo numa daquelas listas que ninguém quer estar: a de estátuas mais feias de sempre. E não, não estamos a exagerar. É que a figura deu tanto que falar, gerou tanta discórdia, que acabou por ser roubada do local onde estava 'plantada' na cidade de Bryne, a terra natal do atual avançado do Manchester City.Feita em madeira, a estátua em causa custou 10 mil euros e foi encomendada por um empresário local, que tencionava posteriormente leiloá-la para financiar um hospital na Tanzânia. Inicialmente tinha sido colocada numa rotunda, mas o coro de críticas fez o seu autor, Tore Sivertsen, um empresário com um stand de venda de tratores, colocá-la no topo de um prédio. A ideia seria impedir que algo de negativo sucedesse, mas nem isso impediu o desaparecimento - que terá acontecido com a ajuda de uma grua.Triste com o sucedido, Sivertsen refutou as críticas e defendeu que, se a estátua não é muito bonita... Haaland também não o é! "Pensei que seria bom financiar uma estátua para prestar tributo. Alguns reclamaram a dizer que era demasiado feia, mas vamos ser sinceros, o Erling [Haaland] também não é um tipo bonito. Mas, ainda assim, fiquei chocado ao saber que alguém tinha decidido roubá-la", assumiu o empresário, citado pelo 'The Sun'.