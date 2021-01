Estrela do City dá festa em casa depois de se conhecer surto de covid-19 na equipa

Benjamin Mendy já pediu desculpas por ter quebrado as regras de prevenção da covid-19. O jogador do Manchester City deu uma pequena festa na sua mansão na passagem de ano, apenas três dias depois de o jogo dos citizens com o Everton ter sido adiado e de o centro de treinos ter sido encerrado, devido à proliferação de casos da doença no seio da equipa.





O francês abordou publicamente o assunto, por intermédio de um porta-voz. "O Benjamin e a namorada convidaram dois amigos e um um chef para um jantar festivo na sua propriedade. Ele tem noção que isto representou uma quebra do protocolo e lamenta."O clube está a investigar o caso e pode vir a sancionar o jogador francês. Segundo a imprensa inglesa, o jantar incluiu a namorada, a sobrinha e o sobrinho, que vivem em casa do médio, um amigo da namorada e o respetivo companheiro. Foi contratado um chef para cozinhar o jantar.