Evra e a liderança de Guardiola: «Quando estão com problemas, não têm ninguém em campo para os ajudar»

Patrice Evra, antigo lateral do Manchester United, deixou à 'Amazon Prime Video' críticas a Pep Guardiola, referindo que o espanhol não quer um líder em campo, algo que o City precisa."O Manchester City precisa de líderes, mas Guardiola não quer líderes. Não quer personalidade. Ele é o líder. É por isso que quando estão metidos em problemas, não têm ninguém em campo para os ajudar. Ele [Guardiola] escolhe as equipas assim, não treina pessoas com personalidade. Fê-lo no Barcelona, constrói as equipas para controlar toda a gente. Quando as coisas correm mal, é sempre ele a decidir", disse o francês, frisando a diferença entre a formação inglesa e o Real Madrid, que eliminou os citizens da Liga dos Campeões."O Real Madrid também tem dinheiro, mas tem história. O Manchester City só tem dinheiro e os jogadores vão para lá só por isso. Claro que depois também ganham troféus, mas um jogador escolhe ir para lá só porque pagam mais", concluiu.