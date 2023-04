Ex-internacional inglês e a "pior decisão" da vida: «Como achas que trabalho para todas as televisões?»

Micah Richards, antigo internacional inglês, assumiu que a "pior decisão" da sua vida foi ter rejeitado um salário de 100 mil libras por semana (cerca de 113 mil euros atualmente) do Manchester City em 2014 - antes de sair por empréstimo para a Fiorentina -, frisando que essa é a razão para, atualmente, trabalhar "para todas as estações televisivas"."Era preciso um certo número de jogadores ingleses por causa das inscrições [do plantel]... Então, o Manchester City ofereceu-me 100 mil por semana, um contrato de cinco anos e meio. E eu rejeitei", começou por revelar Richards na BBC, enquanto Gary Lineker, outro dos comentadores presentes, se mostrava espantado.Richards, que já representava os citizens - onde, de resto, se formou -, acabou por rumar em definitivo ao Aston Villa em 2015. "Ia ser suplente do Zabaleta. O dinheiro não é tudo para mim!"."Como é que achas que trabalho para todas as estações televisivas? Foi a pior decisão que alguma vez tomei. Fui para o Aston Villa receber menos dinheiro e, na primeira temporada, descemos de divisão. O meu salário foi reduzido a metade. Fui de uma oferta de 100 mil por semana para 25 mil no Championship", rematou.Micah Richards, recorde-se, acabou por ficar no Aston Villa até 2019, ano em que terminou a carreira. Foi internacional inglês em 13 ocasiões.