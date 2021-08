Ex-mulher de Mahrez visa transferência para o City: «Deixou a fama subir-lhe à cabeça»

Rita Johal, ex-mulher do avançado Riyad Mahrez, visou o argelino, garantindo que a transferência do Leicester para o Manchester City "o tornou numa pessoa completamente diferente". A britânica defende que a fama "subiu à cabeça" do jogador, e alertou para outras situações parecidas que possam vir a acontecer, lembrando o negócio de Harry Kane, que nunca se chegou a realizar. "A mulher dele escapou com sorte", disse Rita.





"Conhecemo-nos em 2014 e eu não fazia ideia de quem ele era naquela altura. Mas era charmoso e gostei dele. Era muito amável, dizia sempre que eu era bonita, perguntava sobre a minha vida, fazia-me sentir especial. Ele dizia que me amava e que queria que eu fosse a mãe dos seus filhos. E eu também queria. Mudei a minha vida por ele: mudei a minha fé, deixei de beber álcool. Queria uma vida familiar sólida", começou por dizer em declarações ao 'The Sun'."Riyad deixou a fama subir-lhe à cabeça. Ele mudou quando foi para o Manchester City", referiu, antes de explicar os momentos logo após a transferência."Começou a ter homens a dizer-lhe o que queria ouvir. Começou a ignorar-me, deixou de me perguntar como o meu dia tinha corrido. Acho que me tornei na mulher aborrecida que fica em casa, enquanto ele tinha um estilo de vida vistoso quando estava longe de mim. Não posso fazer comentários relativamente à vida dos outros, mas aquela mudança modificou o meu marido".Rita teve duas filhas com Mahrez, Inaya e Ayla, e garante que o internacional argelino "as deixou". "Não o odeio, isso é uma palavra forte. Mas fiquei chocada e triste com o que fez. Deixou-me de repente, e colocou as culpas na pressão de jogar pelo Manchester City. Um dia, foi-se embora e hospedou-se num hotel. Ainda implorei para ele voltar, mas disse que não podia. Deixou a família... deixou-nos. Escolheu outra vida. A verdade é que estava aborrecido, foi horrível para mim. Os fãs dele disseram-me coisas más online, senti-me uma falhada"."A carreira de um futebolista é curta. Eles devem manter-se leais e fiéis a quem amam, mesmo que consigam ir para um grande clube. Quando tudo acabar, é aí que vão perceber quem realmente está lá para eles. O Riyad que eu conheci é uma pessoa diferente da que é agora", rematou.Recorde-se que atualmente Mahrez é casado com Taylor Ward, modelo britânica de 23 anos.