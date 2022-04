Fã do Man. City banido de estádios por três anos por atirar torta a adeptos do Sporting

Aaron Johnson, um adepto de longa data do Manchester City, foi esta semana proibido pelo Tribunal de Manchester de entrar em estádios por um período de três anos, isto por conta do seu comportamento no final do encontro do mês passado, diante do Sporting, da Liga dos Campeões.Nesse momento, na altura em que os adeptos do Sporting saiam do estádio, começaram a voar objetos lançados por parte de fãs ingleses: moedas, garrafas e uma... torta. Torta essa que fora lançada precisamente por Aaron Johnson, um chef de 30 anos que posteriormente descreveu aquele ato como um "momento de loucura".Viria a ser detido no local e, após ter analisadas as imagens que confirmaram o lançamento da torta, as autoridades decidiram aplicar a forte sanção e ainda uma multa de 40 libras (47,6 euros). Para piorar o 'filme', Aaron Johnson foi também despedido do seu emprego (como chef) por conta do seu momento de loucura.