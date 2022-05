Ferdinand alerta Man. City para o "ego" de Haaland: «Vai querer ser a estrela da equipa»

Rio Ferdinand deixou um aviso aos adeptos do Manchester City relativamente à contratação de Erling Haaland. O antigo central inglês defende que o avançado não vai brilhar de imediato, e frisa até que pode demorar mais de um ano a adaptar-se ao sistema e às ideias de Pep Guardiola."Foi uma época difícil para ele. Para um jogador como ele, que vai trazer o ego, que vai querer ser a estrela da equipa, que é bem sucedido quando está sob pressão... vai ter de se adaptar ao que lhe pedem taticamente enquanto novo jogador, onde tem de estar, ser disciplinado...", começou por referir Ferdinand.E prosseguiu: "Podemos dar-lhe um ano e provavelmente já vai perceber melhor tudo isto. É pela mesma razão que na próxima temporada já vamos ver Grealish a ser quem sabemos que é. Pode haver um período de adaptação onde não vemos de imediato aquele Haaland que esperamos ver".O antigo defesa do Manchester United deixou ainda uma das 'receitas' para o sucesso do norueguês nos citizens: ser humilde. "O fator mais importante de tudo isto é a humildade dos jogadores que passam por dificuldades. Não resmungam. É aí que Haaland precisa de estar caso as coisas não corram bem, suprimir o ego para não perturbar a moral do resto do plantel", terminou.O Man. City, recorde-se, já confirmou um "princípio de acordo" por Haaland . O avançado norueguês deverá rumar a Inglaterra no dia 1 de julho.