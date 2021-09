Ferdinand aponta os três melhores centrais da atualidade e Rúben Dias fica de fora

Rio Ferdinand apontou, no seu canal do Youtube, Virgil van Dijk, Raphael Varane e Sergio Ramos como os três melhores centrais da atualidade no futebol mundial e detalhou as razões para as tais escolhas.





"Quando está em forma Van Dijk é o homem certo. Em termos de defesas-centrais teve, provavelmente, o maior impacto numa equipa nos últimos três anos. Na minha opinião Varane também está no topo. Ele e o Van Dijk, bem como o Sergio Ramos, nos anos anteriores, têm sido os melhores. Tem tudo a ver com consistência e capacidade de vencer. Varane é incomparável ao lado de Ramos em termos de conquistas, mas pela forma que tem apresentado, o Van Dijk tem sido enorme, tem estado louco. Vai ser interessante ver como o Varane se porta sem o Sergio Ramos por perto, mas já foi campeão do Mundo e isso sugere que vai dar-se bem", analisou o antigo defesa-central e internacional inglês.Ferdinand justificou ainda o porquê de ter deixado o português Rúben Dias, do Manchester City, fora do 'top-3'. "O Rúben Dias tem estado ótimo, mas só se mostrou na época passada. Estou a referir-me a consistência ao longo dos anos e os três que indiquei estão à parte dos outros", sublinhou.