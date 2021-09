Fernandinho: «Criou-se uma expectativa muito grande com a possibilidade de Ronaldo vir para o City»

Cristiano Ronaldo foi protagonista do último mercado de transferências. As primeiras notícias apontavam para um acordo entre o português e o Manchester City, até que se consumou o regresso ao Manchester United.





Esta é a primeira reação pública do lado do City sobre o assunto e surgiu pela boca de Fernandinho, o capitão. "Acho que teve uma chance boa, considerável. Acho que o empresário dele esteve aqui no clube renovando os contratos do Ederson, do Rubén Dias, vendo a situação do Bernardo Silva, do João Cancelo. Obviamente que se você está ali na mesa, pode falar sobre tudo e todos os jogadores possíveis", atirou o brasileiro no podcast "Correspondentes Premier', da ESPN."Acho que se criou uma expectativa muito grande com a possibilidade de ele vir para cá. Sem dúvida, isso acaba por contagiar, não só os adeptos, mas também o pessoal dentro do clube. Mas no final das contas as coisas acabaram por não resultar, a negociação não ficou fechada e ele acabou por ir para o lado vermelho da cidade. Vida que segue", acrescentou Fernandinho.