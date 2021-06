Fernandinho renova com o Manchester City por mais uma época

O médio Fernandinho, de 36 anos, renovou contrato por mais uma época com o Manchester City, anunciou, esta terça-feira, o clube campeão inglês.

"O trabalho não está terminado. Por isso, decidi ficar mais um ano e tentar ajudar a equipa e o clube a atingirem os objetivos que têm", disse o internacional brasileiro.

Fernandinho prepara-se para cumprir a nona época no clube de Manchester, ao qual chegou em 2013/14, proveniente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, conquistando em Inglaterra quatro campeonatos, uma Taça de Inglaterra, seis Taças da Liga e uma Supertaça inglesa.

Fernandinho participou na conquista do título inglês na época passada, ao lado dos internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, sob o comando do treinador espanhol Pep Guardiola. Foi vice-campeão da Europa, após a derrota do Manchester City na final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea (1-0), no Estádio do Dragão, no Porto.