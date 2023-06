Fernando Gomes felicita Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Taça de Inglaterra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Gomes, presidente da FPF, felicitou este sábado Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Taça de Inglaterra pelo Manchester City, que fez assim a dobradinha."Em nome da FPF felicito o Bernardo Silva e o Rúben Dias pela conquista da Taça de Inglaterra. Como todos os portugueses portugueses, fico extremamente orgulhoso por poder testemunhar o vosso excecional talento, dedicação e profissionalismo. A conquista da Taça de Inglaterra, depois de já terem conquistado a Premier League, é apenas mais uma demonstração da forma como constantemente prestigiam o nosso futebol, o nosso desporto e o nosso País. Parabéns e obrigado pelo vosso legado", pode ler-se na nota publicada pela FPF, na qual Bruno Fernandes e Diogo Dalot não foram esquecidos."Porque é justo que o faça, envio igualmente uma palavra de conforto ao Bruno Fernandes e ao Diogo Dalot que, estando do outro lado, nesta final, demonstram, todas as épocas, a qualidade superlativa dos grandes campeões. Num dia em que não poderia ficar inteiramente alegre ou triste, enalteço a vossa excelente participação nesta prova. Sei que todos, independentemente do clube onde alinham, continuarão a servir de exemplo às gerações futuras de futebolistas portugueses", enalteceu.O Manchester City, recorde-se, bateu esta tarde o Manchester United, por 2-1, e juntou a Taça à Premier League, conquistada há duas semanas.