Filho de Guardiola é CEO de três empresas aos 20 anos

Màrius Guaridola, filho do meio de Pep Guardiola, tem apenas 20 anos mas já é empresário, sendo CEO de três empresas radicadas em Manchester, segundo escreve o diário espanhol 'As'.Longe da ribalta futebolística do pai, e das redes sociais onde a irmã mais velha, María, ganha fama como influencer, Màrius Guardiola Serra - que tem o perfil do Instagramn fechado - iniciou a aventura no mundo dos negócios há uns anos e neste momento é responsável pela Magius Holdings Limited, M4rius Holding Limited e Lead the Market Limited.A Lead the Market Limited foi a última a ser criada, em março deste ano, e trata-se de uma agência de marketing, que oferece "serviços de publicidade" a negócios locais e internacionais. Tem três trabalhadores e desconhece-se que rentabilidade teve nestes primeiros meses.Para esta entrada do filho de Guardiola no mundo dos negócios muito contribuiu Muhammad Abdullah Gerim, um empresário alemão com raizes turcas, muito conhecido no mundo empresarial. É sócio das três empresas em que Màrius é CEO.