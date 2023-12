Filhos dos jogadores do Fluminense ignorados por Haaland: «Não perdia sequer 5 segundos...»

Se há momento na vida que uma criança não esquece é o dia em que conhece o seu ídolo. Haaland, já se sabe, tem uma verdadeira legião de fãs de palmo e meio, mas o craque do Manchester City passou agora a ser visto com outros olhos pelos filhos dos jogadores do... Fluminense. A história parece simples e foi contada pelas mães dos pequenos.City e Fluminense vão defrontar-se na final do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita, e antes do derradeiro jogo, Haaland foi passear a um centro comercial de Jeddah onde estavam também os filhos de Ganso e Samuel Xavier, jogadores do emblema brasileiro que tentaram pedir um autógrafo ao norueguês que, segundo as mães das crianças, "nem deu um tchau"."Ainda não superei o Haaland não ter dado um oi para as crianças que são super fãs dele. Ele nem olhou para eles", escreveu Karina Xavier nas redes sociais, ideia também sublinhada por Giovanna Costi, mulher de Ganso: "Foi horrível. Henrico está horrorizado" Era fã" Não quer nem falar no nome agora... Eram apenas 6 crianças, não puderam aproximar-se, ele nem um tchau de longe deu. Fingiu que não existiam... (...) As crianças ficaram muito tristes! Qual a chance de encontrarem um ídolo (antes disso acontecer) assim? Na rua. Não tinha ninguém lá, vazio vazio. Não levaria mais de 5 segundos! Enfim, Atá na dor se aprende. Com certeza essas crianças tirarão algo de bom!"