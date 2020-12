Gabriel Jesus e Walker acusam positivo à Covid-19

Más notícias para o Manchester City nesta quadra festiva. Gabriel Jesus e Kyle Walker acusaram positivo à Covid-19 e estão desde já afastados dos próximos encontros dos citizens neste ano civil, já que terão de cumprir um período de isolamento. Para lá da dupla de jogadores, houve ainda mais dois casos positivos do coronavírus em dois elementos do staff do clube.





Jesus e Walker falham já o encontro de sábado diante do Newcastle, mas também o de segunda-feira frente ao Everton. Em dúvida estará a sua utilização a 3 de janeiro, diante do Chelsea.