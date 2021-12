Gallas: «Rúben Dias é o melhor defesa da Premier League»

William Gallas elegeu Rúben Dias como o melhor defesa da Premier League neste momento, a par de Thiago Silva, tendo deixado elogios a ambos os jogadores."Só me lembro de dois nomes. Thiago Silva, porque se antecipa nas jogadas. É magnífico em quase tudo o que faz no Chelsea. Tem 36 anos e manda naquela defesa. É maduro e tem experiência. E Rúben Dias é um defesa muito forte e estáatento a tudo o que se passa à volta dele. Por outro lado, não comete muitas faltas. Na posição dele, isso é muito bom, é assim que comunica com a equipa. Não fala muito dentro de campo, mas também não precisa, impõe-se pela presença", frisou o antigo internacional francês, que representou Chelsea, Arsenal e Tottenham em Inglaterra, ao 'The Sun'.Rúben Dias cumpre a segunda temporada ao serviço do Manchester City, emblema pelo qual já realizou 25 jogos esta época e apontou dois golos esta época.