Gary Neville e as contas do City: «Não podem ter mais patrocínios do que Liverpool ou United»

Uma publicação da consultora Deloitte deu esta semana conta que o Manchester City é o clube que mais receitas gera, um total de 645 milhões de euros no fecho da temporada de 2020/21, acima do Real Madrid e do Bayern Munique, que de acordo com a mesma publicação foram segundo e terceiro, respetivamente, neste ranking. Gary Neville desconfia."O Manchester City tornou-se no clube mais rico do Mundo esta semana, segundo a Deloitte. Isto não pode acontecer sem um exagero nos seus contratos de patrocínio. Não pode estar a ganhar mais em patrocínios do que o Liverpool, o Manchester United, o Real Madrid ou o Barcelona", disse o antigo futebolista inglês, na BBC.A maior parte dos clubes sofreu o impacto da pandemia, mas os citizens viram as receitas dos direitos televisivos e dos direitos comerciais aumentarem.Segundo a Deloitte, em termos de patrocínios o clube inglês encaixou 308 milhões de euros, mais 8 por cento comparativamente à época anterior.Um deles foi com a Masdar, uma empresa de energias renováveis dos Emirados Árabes Unidos que faz parte do fundo Mubadala, cujo diretor executivo é o presidente do City.