Gündogan e a lesão que nunca esquecerá: «Queriam pôr um grande parafuso nas minhas costas»

Ilkay Gündogan, médio alemão do Manchester City, é vizinho de Pep Guardiola e conta que foi no ombro do treinador espanhol que chorou quando em dezembro de 2016 sofreu uma lesão num joelho. Mas o jogador de 30 anos, em entrevista ao jornal inglês 'The Guardian', lembra que essa nem foi a sua pior lesão.





Em 2014 sofreu uma mazela nas costas, que o deixou fora do Mundial daquele ano e por pouco não acabou com a sua carreira. "Foi pior do que a do joelho. Estive fora 14 meses, mas a pior parte era que ninguém sabia que lesão era", recorda Gündogan."Vi um cirurgião que queria pôr um grande parafuso nas minhas costas, o que não me permitiria jogar futebol a este nível. Tive medo de não voltar a jogar e estou muito agradecido por ter encontrado o cirurgião certo. Ainda tenho alguns problemas, mas sinto-me suficientemente bem", acrescentou o jogador.