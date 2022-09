Goleador Haaland em duelo especial

O duelo entre o Man. City e o Dortmund será o reencontro de Erling Haaland com a sua antiga equipa. O ‘ciborgue’ norueguês, que apontou 86 golos em 89 jogos pelo emblema alemão, manteve a veia goleadora em Inglaterra: já leva 12 remates certeiros em apenas oito partidas pelo City, sendo dois deles na primeira jornada, no triunfo em Sevilha (4-0). A receita para travá-lo? Ninguém sabe… nem o técnico Edin Terzic nem Bellingham! "Não sei, mas sinceramente espero que possamos descobrir [como pará-lo]. É um jogador com muita qualidade e tem atributos físicos que fazem dele muito perigoso", sublinhou o médio inglês do Dortmund, enquanto Guardiola admite que os aurinegros poderão explorar os pontos fracos de Haaland, Akanji e Sergio Gómez – todos ex-jogadores do clube. "Conhecem esses jogadores melhor do que eu conheço os do Dortmund, é certo, mas esses três conhecem as qualidades do Dortmund", salientou o treinador do City.

Lopetegui tranquilo

Numa altura em que ainda está na ‘corda bamba’, Julen Lopetegui, técnico do Sevilha, prefere focar-se no encontro diante do Copenhaga. "O resto é só ruído que está fora do nosso controlo", referiu o espanhol. Por sua vez, Jess Thorup pretende aproveitar a instabilidade nos andaluzes. "O Sevilha não ter muita confiança pode ajudar-nos", apontou.