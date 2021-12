Grealish: «As pessoas perguntam se valho os 100 milhões. Entendo-os...»

Contratado pelo Manchester City ao Aston Villa por 100 milhões de libras (117M€), Jack Grealish não conseguiu justificar até agora o investimento em si feito e assumiu este sábado, em entrevista à Sky Sports, que tem muito mais para e revela até que muitas vezes lhe perguntam se vale o valor em si investido."Fiz as coisas bem até agora, mas tenho muito mais para dar. Foi muito mais difícil do que pensava. Ainda estou a aprender a adaptar-me. Ouvi algumas pessoas dizerem que é preciso um ano para nos adaptarmos aqui, por isso talvez seja o meu caso. Quero marcar mais golos no próximo ano. É uma loucura, porque o nível aqui é muito alto, dentro e fora do campo. É incrível, por isso tiveram tanto êxito ao longo dos anos. Ter o rótulo de 100 milhões significa que quando estás a passar por um período de seca as pessoas perguntam-te se vales mesmo esse dinheiro, 'onde estão os golos, as assistências?' Entendo-o, mas tenho de ver como uma privilégio que o clube tenha gasto tanto dinheiro em mim e espero devolver-lhes esse investimento com golos e títulos", desejou o criativo.Grealish assumiu ainda a experiência distinta de jogar na Champions. "É algo completamente diferente da Premier League. Não tinha jogado na Europa até então e tinha muita vontade de o fazer. É incrível ouvir o hino da Champions, até tens de te beliscar. É um troféu que os jogadores querem ganhar o quanto antes".