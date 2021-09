Grealish e a namorada mudam de casa depois de adeptos descobrirem a morada do craque

Jack Grealish, estrela do Manchester City, foi obrigado a deixar o luxuoso apartamento em que vivia em Manchester depois de os adeptos terem descoberto a sua morada, avança o jornal inglês 'The Sun'.





O jogador, que chegou aos citizens esta época proveniente do Aston Villa, a troco de 117,5 milhões de euros, e a namorada, Sasha Attwood, estavam preocupados com a sua segurança e decidiram mudar de casa."O Jack tem estado a viver num bom apartamento em Manchester, mas recentemente alguns adeptos têm-se juntado à porta do prédio", contou uma fonte próxima do jogador ao jornal."De momento é tudo muito inocente e as pessoas que ali esperam por ele adoram-no, querem fotos e autógrafos. No entanto, olhando mais além, não é a situação ideal as pessoas conhecerem a sua morada, especialmente depois das ameaças que a Sasha recebeu", acrescentou a mesma pessoa."Por questões de segurança eles mudaram-se. E espera-se que enquanto estiver em Manchester a sua morada permaneça em segredo", concluiu.