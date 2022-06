Grealish foi 'rei' na festa de casamento de Harry Maguire e até andou de boxers pelo hotel

Jack Grealish já demonstrou por várias vezes que consegue ser o 'rei' de qualquer festa e hoje não foi exceção. O internacional inglês, que no último verão obrigou o Manchester City a desembolsar 117.5 milhões de euros (a contratação mais cara de sempre do clube) para contar com os seus serviços, foi convidado por Harry Maguire para estar presente no seu casamento que teve hoje lugar em França.

As celebrações tiveram lugar no luxuoso hotel Century Chateau de Varennes, em Burgundy, e contaram com um Grealish bem... alegre. Para além de ter andado pela propriedade de boxers brancos, cujas imagens se tornaram virais nas redes sociais, o criativo dos citizens ainda andou a tirar fotos com alguns dos convidados do defesa-central do Manchester United, como por exemplo, o seu irmão Joe Maguire.