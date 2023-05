Grealish manda calar Guti por críticas à exibição do Manchester City em Madrid

"Grealish no se va de nadie"

"Guardiola no se atreve a hacer cambios"

"Con B. Silva en banda, pierde un jugador"



@GUTY14HAZ tiene para todo el City. #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/e2iogQLKEI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2023

Um dia após a goleada do Manchester City ao Real Madrid, por 4-0 , e consequente apuramento dos citizens para a final da Liga dos Campeões, Jack Grealish deixou uma 'farpa' a Guti, antigo jogador dos merengues, que criticou o clube inglês, depois do jogo da 1.ª mão das 'meias' da Champions.A 11 de maio, no programa 'El Chiringuito de Jugones', o ex-médio espanhol disse que "Guardiola não se atrave a fazer substituições", que Bernardo Silva não jogou na posição mais adequada e até que Grealish "não passa por ninguém" na Liga dos Campeões.O internacional inglês respondeu agora, através do Twitter, com um emoji a mandar calar Guti, na sequência do vídeo publicado na conta do referido programa espanhol.