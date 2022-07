Grealish responde aos críticos: «Quando vou a uma festa chateiam-me mais do que aos outros»

Jack Grealish comentou, em declarações à imprensa inglesa, os vários vídeos que têm circulado nas últimas semanas nas redes sociais, onde aparece a marcar presença em algumas festas , frisando que as pessoas procuram "coisas controversas"."É óbvio que me divirto. Fui a Ibiza depois de vencermos [Manchester City] a Premier League, e depois fui a Las Vegas logo após ter passado por Inglaterra. Fora isso, estive com a minha namorada, a trabalhar duro e a voltar aos treinos".Grealish considerou que as suas ações têm mais visibilidade que a dos restantes jogadores, algo que lamentou. "Os meus companheiros criticaram-me muito por publicar demasiadas fotos a treinar no Instagram. Quando vou a uma festa ou a outro sítio, chateiam-me mais do que aos outros. Vi outras pessoas em Ibiza e Las Vegas e ninguém falou disso".O extremo, que em agosto de 2021 chegou aos citizens por 117,5 milhões de euros, a verba recorde gasta pelo clube numa transferência, abordou também a sua "difícil" adaptação ao novo clube."As pessoas não te querem ver a treinar depois da temporada. Querem ver tudo o resto, as coisas controversas. Tentei acostumar-me a isso. Foi difícil, mas acostumei-me. Sabia que chegar a um dos maiores clubes do Mundo, e ao melhor de Inglaterra, ia ter mais disto. Suponho que outros como Erling [Haaland] ou Kalvin [Phillips] também passarão por isso", concluiu.