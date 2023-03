Grealish revela que superou adeus ao Mundial no Plaza de Nova Iorque e com 16 bolas de gelado

Jack Grealish contou no regresso aos trabalhos da seleção inglesa que superou o adeus ao Mundial do Qatar, diante da França, nos quartos de final, com uma viagem a Nova Iorque, onde recriou os passos de Kevin McCallister, personagem do filme 'Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque', o popular filme natalício de 1992 protagonizado por Macaulay Culkin.O jogador do Manchester City ouviu falar de um 'tour' onde era possível visitar algumas cenas do filme e não hesitou. Meteu-se num avião com a namorada, Sasha Attwood, rumou à Big Apple e até ficou hospedado no Plaza."Fiquei no mesmo hotel! É possível ter o mesmo serviço de quartos de loucos, como as 16 bolas de gelado! Tal como no filme, eu tenho uma personalidade algo aditiva", explicou o jogador, entre risos."Adoro aquele filme. Já me tinham falado do tour pelo Central Park. Vi tantas vezes... Todos os Natais vejo quatro ou cinco vezes. Não encontrei a mulher dos pombos, mas dei-me conta da quantidade de cenas que ali foram filmadas. Senti-me um verdadeiro turista", contou."Estava a dar uma volta de charrette quando alguém disse 'olha, é o Jack Grealish'. E eu disse 'amigo acelere!'. Adorei. Adoro o Natal. A minha mãe sempre tornou o Natal uma época especial para para mim e sempre quis ir a Nova Iorque naquela altura do ano, mas para os futebolistas é complicado. No ano passado foi possível e adorei."Grealish nunca pensou pedir a Guardiola para ficar na propriedade do treinador catalão em Nova Iorque: "Não, nem pensar! Se assim fosse não teria comido o gelado, certo?"Quando as férias acabaram é que foi pior. Apenas dois dias depois de comer as 16 bolas de gelado, Grealish teve de voltar aos treinos no City. "O treinador deu-nos 8 ou 9 dias de descanso e não andei propriamente a correr, senti que precisava de uma pausa. Voltei aos treinos na quarta feira, íamos jogar com o Liverpool no dia seguinte e pensei: 'não me vai colocar em campo'. Mas ao minuto 70 ele [Pep Guardiola] disse 'Jack, vais entrar'. E eu pensei 'f...-se!' Porque eu estava a rebentar! Felizmente ganhámos. Nunca pensei que ele me chamasse."