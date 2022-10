Guardiola acusa adeptos: «Tentaram atingir-me, mas não conseguiram. Talvez da próxima sejam melhores»

Pep Guardiola mostrou-se satisfeito pela forma como a sua equipa atuou diante do Liverpool apesar da derrota , mas deixou palavras duras à equipa de arbitragem e ao comportamento do adeptos reds."Isto é Anfield, infelizmente é sempre assim quando cá vimos... Jogámos um jogo muito bom, mas este é um duelo no qual os detalhes são mínimos e os erros são punidos. Cometemos um erro que não podemos cometer e, por isso, perdemos o jogo. Jogámos para ganhar ao Liverpool, claramente. Depois do 1-0 os adeptos começaram a gritar, mas nós gritámos mais alto no campo", apontou o técnico, à BBC Radio 5 Live.Quanto ao golo anulado a Foden, por falta de Haaland, a análise é clara. "O árbitro dizia sempre para jogar, houve milhões de faltas assim, mas esta foi assinalada porque marcamos um golo. Por isso é que o anularam, caso contrário não o teriam feito. Perdemos porque cometemos um erro, mas Anfield é assim...", disse o espanhol, que a fechar a sua declaração acusou os adeptos de tentarem atingi-lo com objetos: "tentaram, mas não conseguiram. Talvez na próxima vez sejam melhores".