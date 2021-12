Guardiola: «Agradeço ao Bernardo, porque não me deixou ficar mal...»

A meio da semana, depois de uma grande atuação diante do Aston Villa, Bernardo Silva foi colocado no topo da Premier League por Pep Guardiola e este sábado, diante do Watford, o português respondeu à altura, assinando dois golos e mais uma atuação para recordar. Após o encontro, o espanhol lembrou essas palavras e agradeceu ao seu pupilo por... não o ter deixado ficar mal."Queria agradecer-lhe, porque depois do que eu disse, com esta atuação, não me deixou ficar mal. Obrigado. Esteve bem. É um jogador que pode jogar em várias posições e agora está a marcar golos, a fazer-nos ganhar jogos. Por isso é que é tão importante para nós", assumiu o espanhol à Sky Sports. Antes, à BBC Sport, Guardiola elogiou também a outra qualidade do português. "Sei que ele é tão humilde, que há milhares... bem, milhares não, mas há muitos jogadores de topo na Premier League e ele está a jogar muito bem".Antes, sobre o jogo, Pep assumiu que o City deveria ter sentenciado o jogo mais cedo. "Criámos mais oportunidades do que na quarta-feira, mas o jogo podia estar fechado aos 15 minutos. O mais importante é ganhar. Jogámos de forma consistente, controlámos e jogámos um bom encontro de novo. Vejam o que aconteceu ao Manchester United, ao Chelsea... Jogámos bem e não lhes permitimos muito. Tenho imenso respeito pelo Claudio [Ranieri], mas não foi uma questão do Watford não querer... nós é que não deixámos".