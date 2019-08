Guardiola: «Aguëro é um rapaz de quem eu gosto muito»

Pep Guardiola desvalorizou o conflito com Sergio Agüero no momento em que o avançado argentino foi substituído por Gabriel Jesus, durante o encontro deste sábado, frente ao Tottenham. Para o técnico do Manchester City, a reação do avançado dos citizens foi natural.





"Agüero estava frustrado com ele próprio pelo golo que conssentimos, o do canto. Penso que estava triste com ele próprio. As emoções fazem parte do jogo. Mais logo falaremos. É um rapaz de quem eu gosto muito", disse o técnico espanhol, em declarações à Sky Sports após o encontro com os spurs.