Guardiola alerta jogadores do Man. City: «Sabem que até podemos ficar fora da Liga dos Campeões...»

Pep Guardiola lamentou o mau momento do Manchester City, que não vence há quatro jogos na Premier League. Em conferência de imprensa, o treinador espanhol referiu que a equipa precisa de "trabalhar muito" para dar a volta a estes resultados e aproveitou para deixar um alerta, frisando que até o lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada pode estar em risco."Preciso de provar que sou um bom treinador, preciso de ajudar os meus jogadores a ultrapassarem a situação. E também é um bom desafio para eles. Vão pensar: 'Meu Deus, o Aston Villa foi muito melhor do que todos nós '. Eu não preciso de dizer nada. No clube, todos sabem que até podemos ficar fora da Liga dos Campeões. E secalhar é disso que precisamos depois dos últimos anos, precisamos de saber que é preciso trabalhar muito", referiu o técnico, na antevisão ao jogo com o Luton (amanhã, 14 horas).Refira-se que o Manchester City ocupa, à 15.ª jornada, o 4.º lugar da Premier League com 30 pontos, menos seis do que o líder Arsenal. Liverpool (34) e Aston Villa (32) ocupam os outros lugares do pódio.