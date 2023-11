Guardiola alvo de investigação em Espanha

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, está associado a um movimento que luta pela independência da Catalunha e que é investigado por suspeitas de terrorismo. Segundo a imprensa espanhola, o relatório da Guarda Civil vincula o treinador devido a um vídeo publicado a favor do Tsunami Democràtic, nome do movimento separatista. Guardiola apelou à "população catalã que se rebelasse contra o Estado", no seguimento daquilo a que chama "uma potente campanha mediática impulsionada pelas mais altas instâncias políticas".

As autoridades em Espanha acreditam que o movimento começou devido à campanha mediática impulsionada por altas instâncias políticas e setores civis a favor da independência. "Guardiola não hesitou em colocar a sua voz à disposição do Tsunami Democràtic, juntando-se às suas reivindicações e encorajando a população catalã a rebelar-se contra o Estado de direito", disse a Guarda Civil à imprensa, acrescentando: "De facto, com o passar dos anos, foi crescendo a presença do antigo treinador do Barcelona em eventos a favor do direito à autodeterminação e da rutura com o Estado espanhol. Pep chegou a integrar a lista eleitoral do partido ‘Junts pel Sí’ nas eleições autónomas de 2015, sendo até à data uma das faces mais visíveis do processo de independência a nível internacional."

Guardiola publicou o vídeo em 2019 e este coincidiu com as iniciativas mais radicais do movimento, que incluíram a ocupação do Aeroporto de Barcelona ‘El Prat’ e os protestos na autoestrada, localizada junto à fronteira com França. A investigação ao Tsunami Democràtic está a cargo do juiz García Castellón, da Audiência Nacional. Pep alegou que o Governo espanhol não procurou o diálogo, de forma a resolver o conflito, optando pela "repressão". Posto isto, o treinador apelou ao posicionamento da comunidade .