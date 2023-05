Guardiola antes do duelo com West Ham: «Estou cansado, mas não é das pernas...»

Com o fim da época à distância de pouco mais de um mês, aproxima-se a hora das decisões para o Manchester City, que, para além de liderar o campeonato, está também na final da Taça de Inglaterra e nas 'meias' da Liga dos Campeões. Nesse sentido é natural sentir-se algum cansaço na equipa de Pep Guardiola, que revelou, ainda assim, que não faltará capacidade física à sua equipa."Estou cansado, mas não é das pernas como os jogadores. Estamos a jogar sete vezes num espaço de um mês há seis ou sete anos. Estamos habituados, é a melhor forma de viver. Se um jogador está cansado, joga outro. Nós não estamos cansados. Se tiveres pensamentos positivos, não estarás cansado. Com apenas seis jogos por jogar [no campeonato], temos que recuperar e seguir em frente. Se um jogador estiver cansado, levante a mão. Se não, levante a mão e estará pronto para jogar pelos seus companheiros", referiu o técnico dos citizens, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta quarta-feira com o West Ham, o único adversário no qual garantiu estar focado nesta altura."Eu não controlo os resultados [do Arsenal]. Estou concentrado no West Ham. Talvez não tenham estado tão bem quanto esperavam - foram excecionais no ano passado com David Moyes - mas a qualidade está lá.