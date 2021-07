Guardiola ao ataque aponta ao calendário: «Só tenho três jogadores da primeira equipa»

Pep Guardiola criticou os calendários congestionados que obrigam ao pouco tempo de descanso dos jogadores. Em declarações aos meios de comunicação do Manchester City, depois de um jogo de pré-temporada frente ao Preston North End (vitória dos citizens por 2-0), o treinador espanhol frisou o facto de "só ter três ou quatro jogadores da primeira equipa disponíveis", numa altura em que joga a "final da Community Shield dentro de 10 dias".





"Temos de nos adaptar. Só temos três ou quatro jogadores da primeira equipa disponíveis. A cada semana, chegam mais jogadores. Voltam, treinam, descansam ou têm de ficar em isolamento, e tenho consciência de que não há tempo porque daqui a 10 dias jogamos a Community Shield e só temos três jogadores. Temos que jogar com elementos da segunda equipa, e é isso que tentaremos fazer", começou por dizer após o encontro, onde utilizou 20 jogadores das reservas do clube.Questionado acerca do pouco tempo de descanso dos futebolistas, o espanhol frisou a "importância de recuperar depois de uma temporada dura": "É importante para todos descansar depois de uma temporada dura. Todas as temporadas são difíceis e exigentes, e é importante descansar mentalmente e fisicamente. Os treinadores e o staff têm tempo, mas os jogadores têm competições europeias, não têm tempo. É por isso que precisam de descansar três ou quatro semanas... Temos de dar-lhes isso", concluiu.