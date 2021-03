Guardiola: «Apenas sofremos um golo contra o FC Porto»

Pep Guardiola era naturalmente um treinador satisfeito após o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, conseguido depois de mais um triunfo por 2-0 sobre o Borussia Mönchengladbach.





"Foi uma boa performance, controlámos o jogo desde o início. Esta competição é traiçoeira, mas depois de marcar dois golos tudo se tornar mais fácil. Muitos jogadores, como o Phil Foden ou Bernando Silva, têm muita qualidade, ajudaram-nos imenso, mas todos se mostraram tão comprometidos e estamos radiantes com o apuramento", declarou o técnico, à BT Sport.Nesta Champions, em oito jogos, os citizens apenas por uma vez sofreram golos e isso, assume o espanhol, é um facto a realçar. "Apenas sofremos um golo contra o FC Porto, é impressionante. É um incrível passo em frente para a equipa. Todos correm imenso, não são apenas os avançados. Mas é importante entender que defendemos com a bola. Temos de ser agressivos sem bola. Pela qualidade que têm, todas as equipas atualmente podem castigar-te".E quanto ao que aí vem? "Depois da paragem para as seleções teremos tempo para pensar. A qualidade é cada vez mais e esperamos conseguir manter esta dinâmica. Acredito sempre que quando te apuras é porque mereces. Tentamos jogar bem e veremos o que sucede. Temos todos os jogadores em forma. Por isso é que rodámos uns seis ou sete jogos. Se queres competir nas competições tens de estar fresco. As épocas são tão longas", finalizou.